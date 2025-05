Manobra imprudente de retroescavadeira causa acidente com motociclista no Itapoã (DF)

Uma manobra imprudente de um motorista de retroescavadeira resultou em um acidente com um motociclista no Itapoã, no Distrito Federal. Rafael Cleadi, o piloto da moto, foi levado ao hospital do Paranoá, mas felizmente não sofreu fraturas, apenas um corte na cabeça. Ele relatou que teve sorte em pular da moto no momento da colisão.



O motorista da retroescavadeira tentou prestar socorro no local, e a empresa dele se comprometeu a cobrir os custos do conserto da moto. O Detran (Departamento de Trânsito) identificou uma infração leve por dirigir sem atenção, passível de multa. Rafael agradece por não ter sofrido ferimentos graves, destacando a importância da segurança no trânsito.



