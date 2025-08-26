Mecânico desaparece em região de mata de Sobradinho II (DF) e mobiliza buscas

Militares do Corpo de Bombeiros, familiares e amigos buscam o mecânico Filipe Augusto Ribeiro, desaparecido em Sobradinho 2, desde o último sábado (23). Testemunhas relatam que ele foi visto pela última vez ajudando alguém e depois correndo assustado em direção a um condomínio, onde pediu água antes de fugir para uma área de mata próxima a um viaduto.



O caso está sob investigação das polícias Militar e Civil. Informações podem ser repassadas pelos números 190, 193 ou 197. Os familiares, angustiados com a situação, apelam para que qualquer informação seja comunicada às autoridades.