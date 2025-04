Menina de 6 anos morre após receber injeção em Cidade Ocidental (GO)

Maria Eduarda Ferreira Silva, de 6 anos, foi levada ao hospital municipal da Cidade Ocidental com crise de bronquite asmática. Após receber uma injeção de hidrocortisona, a menina desmaiou e morreu. A família alega erro na administração do medicamento e relata que houve atraso no acesso à filha durante a tentativa de reanimação. A Polícia Civil de Goiás investiga o caso, e a morte foi inicialmente registrada como homicídio culposo.



A Secretaria de Saúde afirmou que houve piora súbita após a medicação e orientou a família a registrar boletim de ocorrência. Em nota, a Secretaria expressou solidariedade à família e aguarda o laudo pericial para esclarecer o caso. “É uma dor que eu vou ter para o resto da minha filha. Mataram a minha filha por causa de uma injeção”, lamentou a mãe.



