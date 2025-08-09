Mesmo pagando fiança, acusado de agredir companheira em elevador continua preso

Cleber Lúcio Borges, empresário do ramo de imóveis de 55 anos, foi preso por agredir sua companheira de 34 anos dentro do elevador no Guará. O ocorrido foi em 1º de agosto, durando cerca de quatro minutos. Após a vítima ser internada, a mãe dela acionou a polícia.



Além de violência doméstica, Cleber foi autuado por posse ilegal de armas encontradas em sua casa. Apesar de pagar fiança por esse crime, ele permanece detido pela agressão, inafiançável.



