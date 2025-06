Ministério Público oferece serviços gratuitos no Itapoã (DF) durante o Record nas Cidades

O Record nas Cidades chega ao Itapoã neste sábado (28) e contará com a participação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que vai oferecer diversos serviços gratuitos à comunidade. Entre os atendimentos disponíveis estão a Ouvidoria-Geral, a Ouvidoria da Mulher — que acolhe e orienta vítimas de violência —, o programa Atenção às Vítimas e o Pai Legal, que facilita o reconhecimento de paternidade.



Segundo o vice-procurador-geral de Justiça, Antônio Marcos Dezan, o objetivo é aproximar o Ministério Público da população. "O cidadão nem sempre tem a certeza absoluta daquilo que ele deve procurar, por isso a ouvidoria é a porta de entrada", afirmou.



Além dos serviços do Ministério Público, o evento também contará com atrações culturais, sorteio de prêmios e prestação de serviços nas áreas de saúde, cidadania e lazer.