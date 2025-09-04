Moradores da Asa Norte, em Brasília, reclamam de quadra sem iluminação

Moradores da quadra 708 da Asa Norte, em Brasília, enfrentam problemas constantes com postes apagados, situação que afeta várias regiões. Residentes já protocolaram pedidos à CEB, mas sem solução. Um comerciante local relatou arrombamentos frequentes, destacando a insegurança durante a noite.



"A única luz que temos é a da nossa loja", afirmou. Segundo a companhia, a rede precisa ser refeita e 20 luminárias foram vandalizadas. Este ano, 57 km de cabos foram furtados, somando prejuízos superiores a R$ 1 milhão. A empresa pede colaboração da comunidade para denunciar casos de vandalismo.



