Morango do Amor: receita viralizou como nova sensação nas redes sociais

O morango do amor se tornou uma nova tendência no Brasil. O doce é produzido com morangos grandes envolvidos em brigadeiro branco e calda. Uma loja começou a produção recentemente e já aumentou a quantidade devido à demanda. O preço de cada unidade é R$ 10. O sucesso da iguaria está ligado ao prazer gerado pelo consumo e sua popularidade nas redes sociais. "É o doce da moda porque ele gera o que nosso cérebro gosta muito, dopamina", explica um dos entrevistados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!