Motoboys atacam casa e derrubam portão após reclamação de barulho em Taguatinga (DF)

No último sábado, dia 1º de fevereiro, um motoboy foi entregar um pedido em Taguatinga (DF) e segundo os moradores, ele buzinou excessivamente, causando irritação. Após ser advertido por dois moradores, o motoboy deixou o local, mas no dia seguinte, retornou com outros motoboys. Eles quebraram o portão da casa e jogaram bombinhas dentro dela. A moradora, assustada, registrou um boletim de ocorrência na delegacia. As imagens, divulgadas nas redes sociais, permitiram que o delegado identificasse o motoboy, que será chamado para prestar depoimento.