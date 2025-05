Motociclista morre após ser atingido caminhão desgovernado na DF-459, entre Samambaia e Ceilândia

Na DF-459, entre Samambaia e Ceilândia, um caminhão desceu a pista em marcha ré, atropelando fatalmente o motociclista Jorge Leno Firmino Lacerda, de 33 anos. O motorista do caminhão não se feriu e passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo. Ele permaneceu no local e foi levado para a delegacia com um ajudante.



O caminhão foi apreendido para perícia, cujo resultado deve ser divulgado em até 15 dias. A polícia investiga as causas do acidente. Um mecânico faz um alerta, sobre as possíveis causa do acidente, que pode ter acontecido por falta de manutenção preventiva. O motociclista atuava como promotor de vendas.



