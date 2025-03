Motociclista morre em acidente pouco após comprar moto em Ceilândia

Na via leste de Ceilândia Norte, um motociclista de 46 anos perdeu o controle da direção e colidiu com um carro. O homem acabara de adquirir a moto e retornava para casa. A motorista prestou socorro imediato e o motociclista foi atendido pelo corpo de bombeiros, mas não resistiu após ser levado ao hospital.



