Motociclista morto eletrocutado após acidente com caminhão é velado no DF

Familiares e amigos se despediram de Tailson Duarte Silva, de 37 anos, que morreu ao ser atingido por um fio de alta tensão derrubado na via Estrutural, no Distrito Federal, após um caminhão atingir um poste. O acidente ocorreu na manhã da última sexta-feira (23), e embora Tailson tenha sido reanimado, ele faleceu no hospital.



Natural do Maranhão, o homem, que era vigilante, havia sido recentemente promovido. Ele morava em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do DF e se dirigia ao trabalho no momento do acidente. Tailson deixa sua companheira e dois filhos. A Neoenergia informou que vai colaborar com a investigação e entregar o vídeo do acidente à polícia.



