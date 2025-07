Motorista preso afirma que foi fechado várias vezes por carro usado por policiais

Um motorista foi preso por dois policiais civis após um acidente na Asa Norte, em Brasília. O motorista relatou que tudo começou quando um carro preto entrou bruscamente em sua frente, provocando uma colisão. Assustado, ele procurou um local seguro para parar.



Durante a abordagem, ele destacou que estava com seu filho de cinco anos no carro e pediu para avisar a mãe da criança. O motorista afirmou ter sido agredido e expressou seu medo constante pela segurança de sua família. O caso ganhou repercussão e levantou questões sobre o procedimento policial.



A governadora em exercício do DF, Celina Leão, classificou a situação como abuso de autoridade. Os policiais envolvidos foram afastados das ruas devido à repercussão do caso. O Ministério Público iniciou uma investigação sobre o incidente.



