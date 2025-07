Motorista tem carro guinchado após estacionar em vaga para idoso

No setor de rádio e TV Sul, em Brasília, um motorista jovem foi flagrado estacionando em uma vaga para idosos, usando uma credencial vencida. Uma testemunha gravou o momento em que ele pegava a credencial de outro motorista.



Após ser notificado, o Detran chegou ao local, constatou a irregularidade e acionou um guincho e uma empilhadeira para remover o veículo. A penalidade para essa infração inclui uma multa de R$ 293,47 e sete pontos na carteira, além da remoção do carro.



