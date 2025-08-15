Motoristas são multados por estacionar em local proibido no Conic, em Brasília

Na área central de Brasília , motoristas tem encontrado dificuldades para estacionar próximo ao Conic e a rodoviária. O estacionamento é pago, com custo de R$ 7 a hora ou R$ 30 a diária. Muitos optam por parar em locais proibidos para evitar o pagamento. A infração pode resultar em multas que variam entre R$ 88 e R$ 295. Algumas áreas são destinadas apenas a pessoas com deficiência e não podem ser ocupadas por outros veículos.



