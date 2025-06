MP denuncia Bruno Henrique do Flamengo por fraude esportiva e estelionato

Bruno Henrique, atacante do Flamengo, foi denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios por supostamente forçar um cartão amarelo durante uma partida do Brasileirão contra o Santos, realizada em Brasília .



A denúncia, protocolada na última quarta-feira (11), envolve também oito pessoas próximas ao jogador, como amigos e familiares. Investigações da Polícia Federal revelaram que Bruno Henrique teria combinado a estratégia com seu irmão antes do jogo, visando beneficiar apostas esportivas. Caso a Justiça aceite a denúncia, o jogador se tornará réu por fraude esportiva e estelionato.



