Mulher acusada de matar marido a facadas em Sobradinho (DF) vai a júri popular

Adriana Martins de Aguiar, acusada de matar o marido com uma facada em abril do ano passado, em Sobradinho, no Distrito Federal, será julgada por júri popular nesta terça-feira (24) no Tribunal de Justiça do DF. O crime aconteceu durante uma discussão entre o casal, que, segundo a investigação, estaria sob efeito de drogas.



Em depoimento, Adriana afirmou ter agido em legítima defesa, alegando ter sido atacada pelo marido. No entanto, o delegado responsável pelo caso contestou essa versão, destacando que a vítima fazia uso de medicamentos relaxantes. Adriana já possui antecedentes criminais por furto e tráfico de drogas.



