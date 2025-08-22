Logo R7.com
Mulher é socorrida após ficar com o pé preso em um bueiro da Rodoviária do Plano Piloto

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate da vítima

Cidade Alerta DF|Do R7

Uma mulher ficou com o pé preso em um bueiro na rodoviária do Plano Piloto, em Brasília, e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros. A cena foi registrada por passageiros durante a remoção da grade que prendia a vítima. O Consórcio Catedral, responsável pelo local, informou que prestou auxílio imediato à passageira e que uma empresa já havia sido contratada para recuperar as estruturas metálicas desde 20 de agosto, sem previsão para conclusão dos reparos.

