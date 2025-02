Mulher encontra suspeito de estuprar sua irmã e o mata esfaqueado no DF

Um homem morreu após ser esfaqueado diversas vezes no meio da rua em Brazlândia, no Distrito Federal. A Polícia Civil busca uma mulher identificada como a autora do ataque. Segundo o delegado Fernando Cocito, a mulher havia registrado uma ocorrência de estupro contra sua irmã de dez anos e, ao encontrar o suposto autor do crime, o atacou. O homem, guardador de carros, era conhecido na região. A polícia negocia a apresentação da mulher para depoimento, enquanto verifica possíveis problemas de saúde mental de ambos.