Novas vítimas denunciam empresário preso por estupro de menor no Entorno do DF

Após a prisão de Robert dos Santos, suspeito de estuprar uma menina de 13 anos em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, novas denúncias foram registradas. Quatro mulheres, todas com perfis semelhantes à primeira vítima, procuraram a delegacia. Robert frequentemente usava o mesmo carro e roupas para abordar suas vítimas.



A polícia, que encontrou o carro com placas adulteradas na casa da mãe dele, pede que outras possíveis vítimas registrem ocorrência. O advogado de Robert afirma que ele tinha um relacionamento com a vítima, mas ele continua preso enquanto as investigações prosseguem.



