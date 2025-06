Operação da Polícia Militar combate furtos de cabos de energia na Asa Norte, em Brasília

A Polícia Militar iniciou uma operação na Asa Norte, em Brasília , para combater furtos de cabos de energia e outros crimes. O tenente-coronel Diogo Aguiar destacou o aumento do policiamento nas áreas mais afetadas, com apoio de unidades especializadas.



A participação ativa da comunidade, por meio de denúncias e redes de vizinhos protegidos, é incentivada para aumentar a eficácia das ações. A operação busca realizar prisões com base em inteligência policial.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!