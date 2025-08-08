Operação descobre organização criminosa de extorsão por App de relacionamento no DF e Pernambuco

A Polícia Civil encerrou uma operação contra uma organização criminosa especializada em extorsão de dinheiro. Foram cumpridos 10 mandados de prisão e 14 mandados de busca e apreensão em Pernambuco. O grupo utilizava perfis falsos em sites de relacionamento para enganar as vítimas.



No Distrito Federal, foram identificadas mais de 30 vítimas com um prejuízo médio estimado em R$ 30 mil por vítima. Em áudios obtidos durante a investigação, um criminoso menciona ser parte de uma facção nacional, ameaçando as vítimas para extorqui-las. A investigação resultou na prisão dos autores envolvidos nos crimes, com três já detidos em Pernambuco, de onde operavam o esquema.



