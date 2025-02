Operação mira grupo que utilizava empresas de fachada para sonegar impostos no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal e a Receita do DF deflagraram uma operação contra um grupo suspeito de sonegar impostos. As investigações apontam que o grupo, atuante no setor de sucatas e metais recicláveis, usava empresas fictícias para reduzir tributos. Foram cumpridos 28 mandados de busca no Distrito Federal, Goiás e Rio de Janeiro. Os envolvidos podem responder por sonegação fiscal, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O delegado Marcelo Guerra destacou a complexidade da operação ao descrever as medidas adotadas pelo grupo para mascarar as transações financeiras.



