Pacientes denunciam terem sido dopados e furtados em hospital de Ceilândia (DF)

A Polícia Civil investiga furtos ocorridos no Hospital Regional de Ceilândia, no Distrito Federal. Pacientes reportaram a perda de objetos pessoais após receberem medicação de um enfermeiro.



Wesley Araújo Vale, uma das vítimas, compartilhou que sua aliança desapareceu enquanto ele estava sob efeito da medicação. Ele fez um boletim de ocorrência e afirmou ter encontrado outras vítimas com relatos semelhantes. Outro paciente descreveu ter recebido uma injeção e acordado sem suas joias. Relatos similares também surgiram no hospital de Taguatinga.



Os depoimentos destacam que as medicações foram administradas de maneira abrupta e acompanhadas de confusão e desorientação por parte dos pacientes. Uma equipe de investigação está trabalhando para identificar o responsável e verificar o uso indevido de medicamentos.



