Pacientes enfrentam espera após fechamento do centro cirúrgico em Samambaia (DF)

O Hospital Regional de Samambaia, no Distrito Federal, passa por reformas em seu centro cirúrgico, o que resultou na transferência de pacientes com cirurgias eletivas para o Hospital Regional de Taguatinga. A mudança, no entanto, sobrecarregou a unidade receptora, que enfrenta dificuldade para atender toda a demanda. Atualmente, 1.298 pessoas aguardam cirurgia eletiva, considerando apenas os casos registrados neste ano.



O marido de uma paciente, Domingos Leal, relata a situação complicada enfrentada por quem espera sem previsão de cirurgia: “minha esposa está internada sem data prevista de cirurgia e não está comendo direito”.



Em nota, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que uma força-tarefa foi organizada para priorizar os casos mais urgentes no Hospital de Taguatinga.



