Pitbull ataca, e mulher se joga na frente para salvar duas crianças em Brasília

Um cachorro da raça pitbull atacou duas crianças e uma mulher no Lago Sul, em Brasília. O animal, visivelmente agitado, saiu disparado após uma mulher abrir o portão. A vítima desesperadamente tentou proteger as crianças, enquanto vizinhos se mobilizaram para ajudar. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas ou se a polícia foi acionada. A situação gerou grande preocupação na comunidade local.



