Polícia Ambiental procura por lobo-guará flagrado perto de escola no Lago Sul

A Polícia Militar Ambiental está em busca de um lobo-guará avistado perto de uma escola na QI 19 do Lago Sul, em Brasília. O animal foi flagrado na madrugada desta segunda-feira (17) e, logo depois, pela manhã do mesmo dia andando na mesma localidade. Segundo a tenente Thaís, o lobo é noturno e não é agressivo a menos que se sinta ameaçado. As pessoas devem manter a calma ao encontrá-lo e acionar o 190. A proximidade de áreas verdes como o Jardim Botânico torna comum a circulação de animais silvestres na região. Moradores foram aconselhados a dirigir com cautela para evitar acidentes com a fauna local.