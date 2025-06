Polícia busca Fábio de Sousa Santos por feminicídio de Raquel Gomes Nunes

A Polícia Civil procura Fábio de Sousa Santos, de 24 anos, suspeito de assassinar sua ex-companheira Raquel Gomes Nunes, de 46 anos. O corpo de Raquel foi encontrado na casa onde ela vivia com Fábio, no Recanto das Emas (DF).



O delegado Fernando Fernandes informou que diligências estão em andamento na área da Favelinha da Quadra 406 e localidades próximas. Fábio enfrenta uma possível pena de até 40 anos por feminicídio. A polícia pede que informações sobre o paradeiro do suspeito sejam encaminhadas ao Disque Denúncia, pelo número 197.



