Polícia Civil divulga fotos de casal acusado de golpes em idosos no DF

A Polícia Civil divulgou as imagens de Diego Santos da Silva e Larissa da Silva Magalhães, acusados de aplicar golpes contra idosos no Distrito Federal. Já existem 15 vítimas com um prejuízo total de R$ 30 mil. Uma das vítimas, uma mulher de 67 anos, relatou ter sido abordada na rua por um homem que se apresentou como entregador de encomendas. "Ele falou assim: 'tô com fome e minha esposa também'", contou a mulher, que realizou o pagamento e só percebeu o golpe dias depois.



O casal foi preso durante uma operação policial em Taguatinga (DF) e pode enfrentar até cinco anos de prisão por crime qualificado contra idosos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!