Polícia Civil é referência nacional na solução de crimes com uso de tecnologia avançada

A Polícia Civil do Distrito Federal se destaca pelo uso de tecnologia avançada na resolução de crimes, com um dos maiores índices de solução de casos violentos no país. Em 2023, por exemplo, a investigação do assassinato de dez pessoas de uma mesma família no Itapoã ilustrou a eficiência do trabalho policial, mesmo diante de tentativas de camuflagem dos corpos com cal.



A perita Renata Simões explicou que a papiloscopia, método principal de identificação de cadáveres no Instituto Médico Legal, alcança uma taxa de sucesso de 99%. Além disso, as cenas do crime são analisadas em detalhes pelo perito Silvio Célio, que utiliza tratamentos químicos em objetos para identificar digitais.



Tecnologias de retrato falado também foram aprimoradas, agora baseadas em montagens fotográficas, ajudando na busca por suspeitos ou desaparecidos. Após consolidar todas as informações, elas são encaminhadas aos delegados para as devidas providências.



