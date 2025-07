Polícia Civil prende homem com 53 passagens por crimes no Distrito Federal

A Polícia Civil prendeu um homem que já tinha 53 passagens por diferentes crimes no Distrito Federal. Wesley Rodrigues de Melo, conhecido como BA, é suspeito de arrombar um supermercado em Brazlândia e furtar mercadorias. Além disso, ele também teria invadido uma petiscaria.



As imagens dos furtos foram disponibilizadas para a justiça. O homem tem histórico criminal que inclui furtos, tráfico de drogas e violência contra mulher. A 18ª DP investiga o caso e ressalta que vítimas podem ligar para o 197.



