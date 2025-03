Polícia Civil realiza operação contra manobras perigosas no centro de Brasília

A Polícia Civil realizou uma operação para combater crimes de trânsito no centro de Brasília. Um influenciador, com mais de 20 mil seguidores, foi identificado realizando manobras perigosas e postando vídeos nas redes sociais. As infrações ocorreram em locais como o prédio do Banco Central e a Catedral. Seu veículo de luxo foi apreendido, e a carteira de habilitação, suspensa. Além disso, ele é investigado por participar de rachas e permitir que um adolescente dirigisse seu carro. A pena, segundo o Código de Trânsito, inclui detenção e multas.



