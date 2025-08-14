Polícia Civil recupera peças de carros roubadas destinadas à receptação em feira do DF

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um grupo especializado em furtar pneus estepes, airbags, e centrais multimídias de veículos. As investigações começaram após um aumento expressivo de furtos em regiões como Águas Claras, Samambaia e Taguatinga.



As vítimas relatam que os criminosos agiam rapidamente, sem deixar vestígios, e só percebiam os furtos posteriormente. O grupo foi detido com objetos furtados na Feira dos Importados. A polícia recuperou diversos itens, incluindo estepes e kits multimídia.



As autoridades alertam sobre a receptação de produtos roubados, um crime que pode resultar em penas severas. Recomenda-se atenção ao estacionar veículos e verificar possíveis sinais de invasão.



