Polícia conduz dois homens à delegacia após encontrar corpo esquartejado no DF

A PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal) conduziu dois homens à delegacia após um corpo ser encontrado esquartejado em um container do Riacho Fundo I. Tio e sobrinho foram levados para depor à polícia depois que um deles foi identificado por imagens câmeras de segurança transportando uma caixa com marcas de sangue nesta sexta-feira (4).



Segundo o Coronel Danzamann, comandante do Batalhão de Choque, os homens alegaram que jogaram a caixa no container pois trabalham com coleta de lixo em um condomínio e não perceberam a situação. Eles foram conduzidos à 29ª Delegacia de Polícia. Um carro prata, associado ao caso, foi apreendido.



