Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Polícia continua as buscas por falso líder religioso acusado de abuso sexual no DF

Leandro Mota Pereira, de 36 anos, é procurado por denúncias de violência sexual e descumprimento de medidas protetivas

Cidade Alerta DF|Do R7

A Polícia Civil do Distrito Federal continua as investigações contra Leandro Mota Pereira, de 36 anos. Ele é acusado de abuso sexual contra várias mulheres e as vítimas registraram boletins de ocorrência e solicitaram medidas protetivas. Em agosto, ele teria descumprido uma dessas medidas ao se aproximar de uma das vítimas em uma escola em Sobradinho.

A polícia não o localizou durante buscas realizadas em sua loja na mesma cidade. Informações sobre seu paradeiro podem ser enviadas pelo Disque Denúncia 197. Qualquer informação pode contribuir para a investigação.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Distrito Federal
  • PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal)
  • PlayPlus
  • Polícia
  • Polícia Civil
  • RecordPlus
  • Sobradinho
  • Violência
  • Violência sexual

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.