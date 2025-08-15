Polícia continua as buscas por falso líder religioso acusado de abuso sexual no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal continua as investigações contra Leandro Mota Pereira, de 36 anos. Ele é acusado de abuso sexual contra várias mulheres e as vítimas registraram boletins de ocorrência e solicitaram medidas protetivas. Em agosto, ele teria descumprido uma dessas medidas ao se aproximar de uma das vítimas em uma escola em Sobradinho.



A polícia não o localizou durante buscas realizadas em sua loja na mesma cidade. Informações sobre seu paradeiro podem ser enviadas pelo Disque Denúncia 197. Qualquer informação pode contribuir para a investigação.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!