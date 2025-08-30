Logo R7.com
Polícia cumpre mandados de prisão por homicídio em Planaltina (DF)

Suspeitos da morte de jovem em 2020 foram presos após investigação detalhada

Cidade Alerta DF|Do R7

A Polícia Civil cumpriu dois mandados de prisão temporária pelo homicídio qualificado de Rai Ribeiro dos Santos, de 22 anos, ocorrido em abril de 2020. Os suspeitos, de 39 e 43 anos, foram detidos em Planaltina, local onde o corpo carbonizado foi encontrado.

A investigação foi conduzida pela Coordenação de Homicídios e Proteção a Pessoas. O crime teria sido motivado por uma discussão em um bar e envolveu uma ação cruel com uso de faca. A vítima, que tinha deficiência física, foi atacada sem chance de defesa. Ambos os homens foram indiciados por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

