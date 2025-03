Polícia identifica suspeito de homicídio de Pablo Bueno no Gama

A polícia do Gama identificou um suspeito pelo assassinato de Pablo Bueno, ocorrido no último sábado. O suspeito, amigo de infância da vítima, foi flagrado por câmeras de segurança junto a Pablo antes do incidente em um beco. Pablo chegou ao local em um carro de aplicativo e se encontrou com o amigo, identificado como Christian. Após receber três tiros, ele retornou ferido, enquanto o suspeito fugiu sem prestar socorro. A investigação busca elucidar as motivações do crime, considerando hipóteses como dívidas de drogas ou desentendimentos pessoais. As autoridades pedem que qualquer informação seja reportada anonimamente.



