Polícia identifica suspeitos de matar mulher grávida a tiros em Valparaíso de Goiás

Driele Mendonça, grávida de 7 meses, foi morta a tiros na porta de sua casa em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, no último sábado (12). O crime ocorreu à luz do dia e foi presenciado pelo filho da vítima. Os bombeiros foram acionados, mas a mulher foi encontrada já sem vida. Uma cesariana de emergência foi realizada, mas o feto também não resistiu. Três suspeitos já foram identificados.



Momentos antes dos disparos, três pessoas pararam em frente à casa, em um carro preto, e questionaram Driele sobre sua gravidez. A Polícia Civil considera a possibilidade de que o homicídio esteja relacionado a ciúmes ou vingança, já que uma das testemunhas ouvidas aponta que a vítima mantinha um relacionamento com um homem casado. Além disso, investigações analisam o possível envolvimento da vítima em atividades criminosas, uma vez que Driele tinha passagens pela polícia e já foi presa por tráfico de drogas.



