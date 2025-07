Polícia investiga incêndio em reserva ecológica que matou servidores do IBGE

A Polícia Civil investiga o incêndio na Reserva Ecológica do IBGE que resultou na morte dos servidores Manoel e Valmir. O delegado Ronney Matsui conduziu oitivas com testemunhas para determinar as circunstâncias do ocorrido. A perícia analisará se as mortes foram causadas por queimaduras ou asfixia.



Informações preliminares indicam que os servidores não estavam adequadamente equipados para o combate ao fogo. O presidente Lula expressou solidariedade às famílias das vítimas.



