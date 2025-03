Polícia investiga morte de criança de 3 anos em piscina de resort de Alexânia (GO)

A Polícia Civil de Goiás investiga a morte de Anthony Pietro, de 3 anos, afogado em uma piscina de um resort de Alexânia, cidade de Goiás localizada a 80 km de Brasília. O menino saiu da área infantil e caiu em uma piscina de 1,10 metro de profundidade.



Socorristas e funcionários tentaram reanimá-lo, mas sem sucesso. Anthony estava com o tio, a prima e a esposa do tio, que haviam se ausentado rapidamente para tirar fotos. As imagens de segurança estão sendo analisadas para identificar possíveis falhas de segurança ou negligência. O hotel lamentou o ocorrido e assegurou que as piscinas seguem normas de segurança.



