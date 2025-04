Polícia investiga motivação de assassinato de casal achado em caminhonete no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal investiga a motivação por trás do assassinato de Thaís Cristinnie Lopes Bonfim, de 25 anos, e Walisson Matheus Fagundes Valentim, de 27. Os dois foram mortos a tiros na madrugada de domingo (20), após um desentendimento em um bar na QNN 8, em Ceilândia. Os corpos foram encontrados horas depois dentro de uma caminhonete abandonada no Gama.



Testemunhas relataram que a discussão teria sido motivada por ciúmes. O delegado Petter Ranquetat, responsável pelo caso, informou que, antes do crime, havia uma tentativa de reconciliação entre os envolvidos, com a mediação de um amigo — que também foi baleado e permanece internado.



Dois suspeitos foram presos após receberem atendimento médico, enquanto Matheus Fernandes Macedo permanece foragido. A polícia solicita que qualquer informação sobre o paradeiro dele seja repassada de forma anônima pelo número 197.



