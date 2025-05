Polícia Militar impede invasão de apartamento de uma idosa no Cruzeiro Novo (DF)

A Polícia Militar interveio rapidamente em uma ocorrência no Cruzeiro Novo (DF) após um homem tentar invadir o apartamento de uma idosa. Policial conta que com a intervenção rápida evitou o encontro entre suspeito e idosa no apartamento.



Ao chegar, os policiais cercaram o prédio e encontraram o suspeito na varanda. Ele entrou no apartamento pela janela, derrubando objetos, e saiu para a área comum do prédio. Suspeita-se que o homem estivesse sob efeito de drogas, sendo identificado somente na delegacia. A idosa, que ficou muito assustada, recebeu atendimento médico, mas passa bem.



