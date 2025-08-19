Polícia Militar localiza e prende assaltantes de motorista de aplicativo no DF

A Polícia Militar recuperou um carro roubado no Gama e prendeu dois suspeitos que roubaram um motorista de aplicativo no Recanto das Emas, durante a madrugada. A abordagem foi capturada pela câmera corporal dos policiais, que ordenaram os suspeitos a deitar no chão. O veículo possuía localizador, o que facilitou a recuperação. No mesmo dia, em Samambaia Norte, três suspeitos foram presos após serem flagrados por câmeras de segurança roubando um celular. Eles também já possuíam antecedentes criminais.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!