Polícia prende suspeitos de assassinato brutal e ocultação de cadáver no Itapoã (DF)

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu três homens suspeitos de envolvimento na morte e ocultação do corpo de Marcos Alexandre de Souza Borges, de 34 anos, no Itapoã. João Victor Bezerra, que confessou ter desferido os golpes fatais, e Alejandro John da Silva Santos foram autuados por homicídio qualificado. Rafael Correia de Jesus, por sua vez, foi preso por participar da ocultação do corpo.



O crime, ocorrido em 23 de fevereiro, teria sido motivado por uma desavença durante o uso de drogas. A vítima foi morta, esquartejada, queimada e enterrada. Os restos mortais só foram encontrados cerca de 30 dias depois. João Victor e Alejandro podem pegar até 30 anos de prisão; Rafael pode ser condenado a até três anos por ocultação de cadáver.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!