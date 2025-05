Polícia procura dupla suspeita de furtar celulares em shopping do Entorno do DF

Duas mulheres foram flagradas por câmeras de segurança furtando celulares em uma loja de um shopping na região do Entorno do Distrito Federal. O prejuízo foi estimado em quase R$ 4 mil. Nas imagens é possível ver o momento em que uma mulher distraía a funcionária, enquanto a outra pegava os aparelhos. No mesmo dia, elas tentaram furtar outra loja no mesmo shopping. A Polícia Civil do Distrito Federal e de Goiás investigam o caso e solicitam informações pelo Disque 197.



