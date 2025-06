Polícia procura suspeito de executar homem com 16 tiros em Taguatinga (DF)

Um homem de 36 anos identificado como Wesley foi morto a tiros na madrugada de domingo (15) em Taguatinga Norte, no Distrito Federal. O crime aconteceu em frente a uma distribuidora de bebidas, por volta das 3h, quando o local ainda estava movimentado.



De acordo com testemunhas, foram ouvidos aproximadamente 16 disparos. O autor dos tiros já foi identificado pela Polícia Civil, que investiga a motivação do homicídio e trabalha para localizar o suspeito.



Após os disparos, o homem fugiu rapidamente do local. A polícia pede a colaboração da população para informações que ajudem a esclarecer o caso e capturar o responsável pelo crime.







