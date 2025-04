Polícia procura suspeito de tentativa de latrocínio que esfaqueou vítima dez vezes no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal investiga uma tentativa de latrocínio ocorrida na madrugada desta segunda-feira (21), no Recanto das Emas. Um homem de 34 anos foi atacado por um suspeito que, armado com uma faca, roubou sua carteira contendo R$100. A vítima foi esfaqueada dez vezes, recebeu atendimento médico e passou por cirurgia e agora encontra-se fora de risco de morte.



Segundo o delegado Fernando Fernandes, do 27º Delegacia de Polícia, o suspeito segue foragido. Ele possui vasta ficha criminal, com passagens por cinco roubos e um latrocínio anterior. A polícia pede ajuda da população para identificar o agressor. Informações podem ser repassadas, com garantia de sigilo, pelo disque-denúncia 197.



