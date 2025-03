Polícia procura técnica de enfermagem suspeita de matar marido no Entorno

A Polícia Civil continua à procura de Mayara Oliveira de Lima, de 25 anos, suspeita de assassinar o marido, Leonardo Paulo da Silva, de 37 anos, em Cidade Ocidental, Entorno do Distrito Federal. O porteiro do prédio chamou a polícia após ouvir uma discussão seguida de gritos e relatou que Mayara teria golpeado Leonardo no pescoço com uma faca.



Até o momento, a mulher não foi localizada, e há suspeitas de que ela esteja escondida no condomínio, já que as câmeras de segurança não a registraram saindo e seu carro continua na garagem. Informações sobre o paradeiro dela podem ser passadas anonimamente pelo número 197.



