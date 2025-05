Por ciúmes, homem corta cabelo da ex durante ataque em salão no Entorno do DF

Um homem invadiu o salão de beleza onde sua ex-companheira trabalha, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do DF, armado com uma tesoura, nesta quinta-feira (29). Ele a ameaçou e tentou golpeá-la, mas acabou cortando seu cabelo em um ato de agressão por ciúmes. Este episódio ocorreu após ele já ter causado uma cena agressiva em um bar na noite anterior.



A vítima manteve um relacionamento amoroso com o acusado por mais de três anos, mas havia se separado há mais de um mês. A polícia localizou e prendeu o agressor, que agora está à disposição da justiça.



