Porteiro impede invasão a condomínio em Valparaíso de Goiás usando pedaço de pau

Durante a madrugada, um homem tentou invadir um condomínio, mas foi impedido pelo porteiro Marcos Paulo em um setor de chácaras de Valparaíso de Goiás, Entorno do Distrito Federal. Observando o comportamento suspeito do homem, Marcos, treinado para situações de risco, utilizou um pedaço de pau para assustar o invasor e impedir a ação. Embora não tenha acionado a polícia, ele considerou ter a situação controlada e ressaltou a importância da vigilância constante para prevenir crimes.



