Presença de moradores em situação de rua aumenta insegurança em hospital do DF

A segurança no HRT (Hospital Regional de Taguatinga), no Distrito Federal, tem gerado preocupação entre pacientes e funcionários. O motivo é o aumento de barracas de moradores em situação de rua no estacionamento da unidade, o que tem contribuído para registros de furtos, assaltos, brigas e presença de animais no local.



Uma denunciante relatou que a situação se agravou rapidamente nos últimos meses, elevando a sensação de insegurança. A Secretaria de Saúde informou que a área é pública e que aciona a polícia sempre que há casos de violência, mas frequentadores afirmam que raramente veem viaturas no local.



A Polícia Militar, por sua vez, alega manter patrulhamentos frequentes. Já a Secretaria de Desenvolvimento Social reforça que realiza ações de abordagem e proteção aos moradores em situação de rua, mas descarta remoção compulsória. Além da violência, relatos apontam que o tráfico de drogas na região também se tornou uma preocupação crescente.



